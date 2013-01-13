Фотографии злостных должников будут размещать на страницах газет

На Ставрополье страницы краевых и районных газет теперь могут быть "украшены" фотографиями злостных неплательщиков алиментов.

В связи с ростом числа злостных алиментщиков Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю в борьбе с неплательщиками этой особой категории применяют различные методы воздействия.

Совсем недавно на улицах Ставрополя граждане могли видеть на тематических баннерах лица укрывающихся от уплаты алиментов. Обнародование фотографий должников уже принесло первые результаты. Ставропольчане, ориентируясь по фото, помогают судебным приставам установить местоположение разыскиваемых лиц.

Теперь судебные приставы Ставрополья еще стали размещать фотографии алиментщиков, находящихся в розыске, в местных средствах массовой информации. Закон позволяет на безвозмездной основе размещать в рамках заведенных розыскных дел не только информацию о гражданах-должниках, но и их фото.

Как пояснили в УФССП России по краю, "право публиковать персональные данные должников и их фотографии ФССП России получила после разъяснений Роскомнадзора. Ведомство усмотрело достаточные юридические основания для обработки и распространения персональных данных граждан (в том числе, биометрических) без их согласия, если это необходимо для своевременного и правильного исполнения требований исполнительных документов".

Кроме того, любой, интересующийся подробной информацией, может зайти на официальный сайт УФССП России по Ставропольскому краю и в разделе «Розыск!» увидеть фотографии и личные данные неплательщиков.