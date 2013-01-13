Марш 13 января, под барабанный бой, достиг конечной точки шествия

Участники марша против «закона Димы Яковлева» и за роспуск Госдумы почти прошли уже весь маршрут по Страстному бульвару от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Колонны, в начале пути состоящие из левых и правых, теперь слились в одну. По оценке корреспондентов «АН-онлайн» на марш вышли не менее 10 тысяч человек. По согласованию их должно быть не более 20 тысяч. Люди заполнили всю ширину Страстного бульвара. Над проспектом Сахарова завис вертолёт.

И уже зашли за ограждениям в конце пути, которые выставила полиция. Скандируют: «Россия без Путина» и «Народ – это власть! Власть – это мы!», «Пока мы едины – мы непобедимы!».