На Ставрополье сотрудники ДПС помогли роженице вовремя попасть в роддом

В Ставропольском крае инспекторы ДПС отдела ГИБДД по городу Ессентуки в составе капитана полиции Вячеслава Шевелёва и старшего лейтенанта полиции Максима Кийко помогли молодой женщине вовремя добраться до родильного дома.

В ходе патрулирования для обеспечения безопасности дорожного движения, находясь на 273 км федеральной дороги «Кавказ» в районе г. Пятигорска к экипажу дорожно-патрульной службы подъехал автомобиль. Взволнованный молодой человек выскочил из машины и сообщил, что у его беременной жены начались схватки. Ситуация требовала оперативного принятия решения, сотрудники полиции, включив на своем автомобиле сирену и проблесковые маячки, организовали экстренное сопровождение автомобиля роженицы в родильный дом.

Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников полиции, женщина была максимально быстро доставлена в роддом города Пятигорска. Буквально через несколько минут на свет появилась девочка.

Счастливый молодой отец пояснил инспекторам ДПС, что они вместе с супругой были в гостях, когда у жены начались схватки, он сразу же повез жену в роддом, но без помощи полицейских вряд ли он смог бы вовремя доставить жену в родильный дом. Инспектора ДПС поздравили молодого отца с рождением дочери и вернулись на маршрут патрулирования. Инцидент произошел 8 января 2013 года, сообщается на сайте МВД.

10 января Вячеслав Шевелев и Максим Кийко навестили женщину в роддоме и поздравили молодую маму с рождением дочери и в память о счастливом событии подарили новорожденной девочке детскую автолюльку, чтобы юному пассажиру всегда было безопасно и комфортно в автомобиле.