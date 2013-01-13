Сегодня в 13:00 стартовала акция оппозиции, получившая название "Марш против подлецов". Маршрут согласованного с московскими властями шествия пролегает от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Цель демонстрации - отмена "закона Димы Яковлева", известного в Рунете как "закон подлецов", и роспуск Госдумы.

Организаторы акции заявили до 20 тыс. участников. Общественный порядок на шествии обеспечивают около 4 тыс. полицейских. Вход на мероприятие осуществляется через рамки металлодетекторов, установленные на Страстном бульваре. Запрещено проносить с собой колющие и режущие предметы, любое оружие, фаеры и другие потенциально опасные предметы, а также любые жидкости, в том числе в термосах и в пластиковых бутылках. У рамок проводилась раздача бюллетеней для голосования за отмену "закона Димы Яковлева" и роспуск Госдумы. Результаты будут добавлены к голосам, ранее собранным на сайте Новой Газеты (на данный момент более 100 тысяч подписей); повторные голоса учтены не будут. Также возможен альтернативный способ голосования через запись видеообращения с собственным мнением по данным вопросам у присутствующих на акции операторов. В 14:00 начнется движение к проспекту Сахарова, запланированное время завершения шествия - 16:30.

Закон, запрещающий американцам усыновлять сирот из России, стал ответом на "акт Магнитского" о введении визовых санкций в отношении предполагаемых нарушителей прав человека среди российских чиновников. Этот закон вызвал широкий общественный резонанс как в России, так и во всем мире. Российские деятели культуры записали видеообращения с призывом посетить "Марш против подлецов". На YouTube опубликованы обращения Лии Ахеджаковой, Татьяны Догилевой, Ольги Романовой, Льва Рубинштейна, Виктора Шендеровича, Павла Бардина и т.д.