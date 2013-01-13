На марше задержали провокаторов

Во время движения колонн по Страстному бульвару дружинники задержали группу провокаторов. Они, почему-то, взобрались на крышу строящегося дома с провокационными плакатами, оттуда их и вывели. Организаторы марша говорят, что это «нашисты».

Глеб Павловский сказал, что провокации будут и в колонны внедрено несколько групп.

Порядок на марше против «закона Димы Яковлева» обеспечивают, кроме полиции, также и дружинники составленные из самих протестующих.