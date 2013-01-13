В Томске и Барнауле прошли акции протеста против «закона Димы Яковлева»

В Томске, Барнауле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Москве в воскресенье, 13 января, проходят акции против «закона Димы Яковлева», запрещающего американцам усыновлять сирот из России.

По разным данным, в сильную метель и мороз в Томске у Камня Скорби собрались от 150 до 200 участников: представители движения «Солидарность» Объединенного гражданского фронта, КПРФ, «Справедливой России» и известные журналисты.

В Барнауле прошел пикет оппозиции, на котором активисты потребовали распустить Госдуму и также выступали против «антимагнитского закона».

Известно, что акции проходят сегодня в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону. В Петербурге приняли участие около двух тысяч человек. На Марсовом поле скандировали: «Руки прочь от детей!». В Северной столице акция прошла без происшествий.

В Москве несколько тысяч человек маршем идут по центру города от Страстного бульвара у площади Сахарова.

Во главе одной из колонн идет Михаил Касьянов. Все вышедшие на марш скандируют «перевыборы!», - сообщил наш корреспондент.

СМИ сообщили, что к месту сбора приезжала депутат-единоросс Екатерина Лахова. Но замерзла и уехала, не дождавшись начала шествия.

По последним данным, во время движения колонн по Страстному бульвару дружинники задержали группу провокаторов. Они, почему-то, взобрались на крышу строящегося дома с провокационными плакатами, оттуда их и вывели. Организаторы марша говорят, что это «нашисты».

Глеб Павловский ранее сказал, что провокации будут и в колонны внедрено несколько групп.

Актеры Максим Виторган и Алексей Кортнев с супругой Аминой Зариповой присоединились к маршу.