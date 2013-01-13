Туристов из России в Финляндии приходится учить пользоваться туалетом

В Финляндии российских туристов начал учить пользоваться туалетами. В дни рождественских каникул в нескольких городах страны в уборных торговых центров висят инструкции на русском языке, в которых поясняется, что на унитазе нужно сидеть, а не стоять.



После окончания туристического сезона инструкции для россиян из туалетов снимут. Местные СМИ пишут, что проблема не так велика, но актуальна, на нее следует обратить внимание.

Напомним, количество российских туристов, посещающих Финляндию, ежегодно растет. В начале января наблюдались проблемы на границе. Наши соотечественники уезжали из Финляндии с трудом.