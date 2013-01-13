Касьянов не ожидает задержаний на марше (ВИДЕО)
13 января 2013, 13:38 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Ольга Арцева, Москва ]
Михаил Касьянов, полагает, что марш против «закона Димы Яковлева» пройдет спокойно и обойдётся без задержаний. Об этом он сообщил «АН-онлайн» в кратком интервью перед началом шествия.
Само движение в сторону проспекта Сахарова начнётся ориентировочно в 14.00ч. Запланированное окончание шествия – 16.30. Сейчас колонна Парнаса и Солидарности скандируют лозунги с требованием отставки Путина.