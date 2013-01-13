Максим Виторган и Алексей Кортнев присоединились к "Маршу против подлецов", шествие граждан уже началось в Москве по Страстному бульвару, акция согласована с властями Москвы с участием до 20 тыс человек.

Алексею Кортневу составила компанию его супруга - Амина Зарипова, в шествии принимают участие граждане, выступающие против "закона Димы Яковлева" (как его называет оппозиция - "закона подлецов") и за роспуск Госдумы.

АН напоминают, что депутат Госдумы Е. Фёдоров сегодня назвал усыновление российских сирот-инвалидов работорговлей и выступил за отмену усыновления российских сирот иностранцами, уклонившись при этом от прямого ответа на вопрос журналиста телеканала "Дождь", собирается ли он лично усыновить сироту-инвалида.