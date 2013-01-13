М. Виторган и А. Кортнев присоединились к "Маршу против подлецов"
13 января 2013, 13:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Максим Виторган и Алексей Кортнев присоединились к "Маршу против подлецов", шествие граждан уже началось в Москве по Страстному бульвару, акция согласована с властями Москвы с участием до 20 тыс человек.
Алексею Кортневу составила компанию его супруга - Амина Зарипова, в шествии принимают участие граждане, выступающие против "закона Димы Яковлева" (как его называет оппозиция - "закона подлецов") и за роспуск Госдумы.
АН напоминают, что депутат Госдумы Е. Фёдоров сегодня назвал усыновление российских сирот-инвалидов работорговлей и выступил за отмену усыновления российских сирот иностранцами, уклонившись при этом от прямого ответа на вопрос журналиста телеканала "Дождь", собирается ли он лично усыновить сироту-инвалида.