Путин: государство будет содействовать развитию СМИ

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 13 января, поздравил журналистов с Днём российской печати и заверил, что государство продолжит делать всё необходимое для обеспечения должных условий для их работы, подлинной независимости в подаче информации.

«В нынешний век информации традиционно большая роль СМИ приобретает особое значение: от профессионализма, таланта, объективности, беспристрастности, а порой и гражданской смелости журналиста зависит то, как общество воспринимает происходящее, оценивает перспективные планы, а также всё, что уже сделано.

Государство, что особенно важно в России, где в каждом регионе работают тысячи средств массовой информации, продолжит делать всё необходимое для обеспечения должных условий для их работы, подлинной независимости в подаче информации», - говорится в поздравлении Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.

Ранее журналистов с профессиональным праздником поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.