В Москве начался марш против «закона Димы Яковлева» и за роспуск Госдумы
13 января 2013, 13:23 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Ольга Арцева, Москва ]
В Москве от Пушкинской площади начался марш против «закона подлецов». По оценке журналистов «АН-онлайн» на старте акции собралось несколько тысяч человек.
Все они разделились на колонны – справа (от Тверской в сторону проспекта Сахарова) идёт колонна анархистов, по левой части бульвара двигается колонна Парнаса. Сторонники Сергея Удальцова идут с красными знамёнами. Во главе одной из колонн идет Михаил Касьянов.
Все вышедшие на марш скандируют «перевыборы!».