В Москве начался марш против «закона Димы Яковлева» и за роспуск Госдумы

В Москве от Пушкинской площади начался марш против «закона подлецов». По оценке журналистов «АН-онлайн» на старте акции собралось несколько тысяч человек.

Все они разделились на колонны – справа (от Тверской в сторону проспекта Сахарова) идёт колонна анархистов, по левой части бульвара двигается колонна Парнаса. Сторонники Сергея Удальцова идут с красными знамёнами. Во главе одной из колонн идет Михаил Касьянов.

Все вышедшие на марш скандируют «перевыборы!».