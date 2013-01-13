Депутат назвал усыновление российских сирот иностранцами работорговлей

Депутат Госдумы назвал усыновление российских сирот иностранцами работорговлей, в ходе интервью телеканалу "Дождь" депутат Государственной Думы Евгений Федоров очень резко отозвался об усыновлении российских сирот иностранцами.

Фёдоров заявил, что практика усыновления российских детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей,- работорговля. В причастности к "работорговле" Фёдоров обвинил и Министерство образования, отметив, что Минобрнауки причастно "к продаже на Запад и специалистов, и учёных".

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Дождь", не собирается ли сам Фёдоров усыновить сиротру, Фёдоров четыре раза уклонился от четкого ответа, отметив, что усыновление - частное дело каждой семьи. Федоров также высказался за то, чтобы запретить на усыновление российских сирот иностранными гражданами в принципе.

Сейчас на Пушкинской площади идет сбор участников "Марша против подлецов", участники понесут портреты депутатов, проголосовавших "за" закон Димы Яковлева. На потретах депутатов красным написано "позор". Фёдоров отметил, что с гордостью отнесется к тому, что его портрет будет продемонстрирован в ходе "Марша против подлецов".

АН отмечают, что по оценке журналистов, у кинозала Пушкинский уже собрались порядка 3-4 тыс участников шествия."Марш против подлецов" поддержали деятели российской культуры.

Закон, запрещающий американцам усыновление российских сирот-инвалидов, вступил в силу 1 января 2013 года.Законодатели предполагали, что "закон Димы Яковлева" должен стать ответом России на "акт Магнитского", принятого Сенатом США и подписанного Бараком Обамой, вводящим санкции против 60 российских чиновников.