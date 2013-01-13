Под Старый Новый год в Волгоград вернули старую скорую помощь

В канун Старого Нового Года волгоградцы узнали благостную и, что скрывать, желанную новость – вызовы «03» будет обслуживать старая скорая помощь. Председатель правительства Волгоградской области объявил о расторжении госконтракта с «Новой скорой». Такое решение было принято в связи с тем, что до сих пор условия контракта фирмой «Новая скорая помощь» не исполнены. Для того чтобы население Волгограда получало полноценную скорую медпомощь, городские подстанции продолжат работать в прежнем режиме.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе губернатора и правительства, это сделано для того, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации с оказанием скорой медицинской помощи населению. «В случае продолжения работы по новому контракту могла возникнуть угроза жизни и здоровью граждан, - отметил председатель регионального правительства Константин Храмов. – Поэтому мы принимаем решение о работе скорой медицинской помощи Волгограда в прежнем режиме. Тем самым мы сохраняем социальные обязательства перед населением города Волгограда о предоставлении качественной скорой медицинской помощи».

Напомним, что новость о передаче автомашин 03 в частные руки прозвучала, как гром среди ясного неба в последние дни декабря. Водители «Спецавтохозяйства» обратились в прокуратуру. А 80 машин «новой» скорой так и не вышли на маршрут в праздники из-за отсутствия в них необходимого медоборудования. Кроме того, был арестован идейный вдохновитель спорного проекта – бывший вице-губернатор Павел Крупнов, и пойман на взятке волгоградец, пытавшийся спешно уладить проблемы с постановкой спецавтомашин новой службы 03 на учет. Расчет на то, что благодаря длинным выходным перевод важнейшей службы удастся провести шито-крыто, не оправдался.