За час до начала Марша на Пушкинской площади была только полиция (ВИДЕО)

За час до начала марша на Пушкинской площади были только дружинники и полиция. Зато много. Страстной бульвар закрыт для проезда автомашин, для чего поперёк дороги поставлена коммунальная техника.



Марш против "закона подлецов" и за роспуск Госдумы был инициирован группой оппозиционных политиков, среди которых Борис Немцов. Акция согласована с мэрией Москвы. Маршрут - от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Сахарова.