В центре Москвы усиливаются меры безопасности в связи с предстоящим "Маршем против подлецов". Стражи порядка начинают прибывать на Пушкинскую площадь и Страстной бульвар.

Около 20 полицейских машин расположились по обеим сторонам Страстного бульвара и на Пушкинской площади. Акция начнется в 13:00 и пройдет от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова. Согласованное число участников – до 20 тысяч человек. Как передает РИА Новости, участников акции на Пушкинской площади пока не наблюдается.

Столичное ГУМВД ранее предупредило о возможных провокациях на воскресном шествии и попросила граждан на них не поддаваться. В главке подчеркнули, что проносить на мероприятие пластиковые и стеклянные бутылки с жидкостями, а также любые колюще-режущие предметы запрещено.

Безопасность на "Марше против подлецов" обеспечат 4 тысячи полицейских. Марш 13 января будет проходить под двумя лозунгами "За роспуск Госдумы" и "Против закона подлецов".

Напомним, в воскресенье с 11.00 мск в связи с акцией ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, Большому Путинковскому переулку и проспекту Академика Сахарова.