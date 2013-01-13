ЖБК «Спартак» канул в Лету?

По окончании новогодних каникул некоторые (но не все!) баскетболистки, защищавшие цвета петербургского ЖБК «Спартак», получили «письма счастья».

В качестве отправителя значилась Федерация баскетбола Петербурга, однако сами письма были оформлены на обычном листе бумаги формата А4 без каких-либо опознавательных логотипов, печати и подписи, сообщает БАЛТИНФО. «Некоммерческое партнерство развития физической культуры и спорта «Женский баскетбольный клуб Спартак» дополнительно информирует Вас, что в связи с отсутствием финансирования с 01.01.2013 года команды клуба не могут продолжать учебно-тренировочный и соревновательный процессы сезона 2012/2013 годов», - говорится в письме. Для получения трудовой книжки и разрешительного письма, дающего право участвовать в соревнованиях этого сезона в составе других клубов, игрокам предлагается позвонить по указанному в письме телефону в рабочие дни.

Баскетболистки, до которых корреспонденту «БалтИнфо» удалось дозвониться, от комментариев отказались. Не потому, что кто-то из них боится навлечь на свою голову гнев вышестоящего руководства. А потому, что до сих пор никакой официальной информации об истинном положении дел в клубе до спортсменок так никто и не удосужился донести. Ну не считать же таковой ту «филькину грамоту», что получили девчонки по почте? Ситуация уже дошла до абсурда: игроки ЖБК «Спартак» даже не знают, кто в данный момент является руководителем клуба. Да и от представителей городской Федерации баскетбола пока никаких официальных комментариев не последовало.

В тяжелой ситуации оказались и воспитанницы питерских баскетбольных школ, и иногородние игроки, которым на днях придется освобождать съемные квартиры. Впрочем, корреспонденту «БалтИнфо» стало известно, что глава ФБП Игорь Горбенко уже провел несколько консультаций с руководителями Комитета по физической культуре и спорту, а в эти выходные он должен встретиться и с командой. Однако маловероятно, что единственный в городе профессиональный женский баскетбольный клуб удастся спасти.