Наташа Писаренко рассказала о реакции на ее письмо Владимиру Путину

Школьница из Ростова-на-Дону Наташа Писаренко, раскрывшая "государственную тайну" президенту РФ Владимиру Путину и попросившая усыновить его детей-сирот, возможно, пожалеет о своем поступке.

"В статье я написала свои мысли, я написала, что не согласна с Президентом, и я имею на это право. Но почему меня делают "звездой", почему мои мысли, привлекли столько людей.

Подобные статьи несогласных с Президентом я читала в других ЖЖ, но там нет такой бури как у меня.

Что происходит?", - написала Наташа накануне в своем блоге.

По ее словам, к ней попытались обратиться сотни журналистов, в ЖЖ оставили сотни комментариев, она получила множество электронных писем.

"Я не в состоянии прочитать все записи людей, но я вижу, что мой журнал теперь поле битвы. Я не могу ответить всем людям.

Но я вновь хочу сказать, что люди, живущие в Америке, не людоеды", - пишет девочка.

Наташа предположила: "В понедельник, наверное, как бывало раньше, моих родителей попросят прийти для беседы: в администрацию Ростовской области, министерство здравоохранения, в министерство образования.

И я, наверное, пожалею, что написала то, что думаю".

В субботу вечером в ЖЖ слепой девочки появилось сообщение: "Сейчас почти полдевятого вечера, зазвонил домашний телефон. Папа с кем-то заговорил, потом повышенным голосом начал общаться. Оказалось, звонила врач из нашей поликлиники и просила историю болезни. Объяснив, что заведующий будет делать экспертизу. Выходной день, делать экспертизу?".

Напомним, ростовская девочка призвала Путина: "Господин Президент! Удивите нас еще одной вашей мудрой выходкой – усыновите пять, десять брошенных детей с тяжелыми врожденными заболеваниями и мы последуем вашему примеру".

На ее письмо отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина.