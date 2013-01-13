Семерым сиротам из Петербурга разрешили собирать вещи в Америку

А тридцати трем придется искать новых родителей. Вступились за высокопоставленных чиновников и рядовых следователей, занимавшихся делом Магнитского, и запретили российским сиротам из детдомов перебираться в семьи в Штаты.

Но не всем. Как пояснил вчера пресс-секретарь президента России, детей, по которым имеется решение суда, отправят за океан, пишет КП. Таковых пока еще в Петербурге - семеро ребят.- В декабре семеро малышей по суду были усыновлены американскими семьями, - подсчитали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. - Но решения суда начали вступать в законную силу в январе, когда уже появился запрещающий закон. И как действовать в сложившихся обстоятельствах? Как выяснила детский омбудсмен, на таких уже не сирот, закон Димы Яковлева не распространяется. А значит, что им впору собирать вещи. Но, при этом держать в уме, что, возможно, чемоданы придется распаковывать на Родине.

- Официальная позиция Министерства образования и науки РФ по данному вопросу еще не ясна, - говорит Светлана Агапитова. - Я направила обращение Дмитрию Ливанову с просьбой ее скорее озвучить. Хочется верить, что министерство также выступит на стороне законной справедливости. Еще тридцати трем питерским сиротам, которых в прошлом году почти усыновили американцы, рассчитывать на Америку больше не стоит. Им будут искать семьи в других странах мира, на Родине в том числе. - Теперь малыши с диагнозами “синдром Дауна”, “умственная отсталость”, “врожденные аномалии позвоночника”, “туберкулез внутригрудных лимфатических узлов”, “ВИЧ-инфекция” и другими останутся на попечении государства, пока не появятся новые желающие их усыновить, - констатируют в аппарате детского омбудсмена. - Если появятся.