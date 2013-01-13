Денисов не перешел в «Спартак», но и с «Зенитом» новое соглашение не заключил

Переговоры агента хавбека «Зенита» Игоря Денисова и руководства петербургского клуба проходили в пятницу, 11 января 2013 года. Павел Андреев пытался добиться нового соглашения с Денисовым. Но, по неясным причинам, стороны не пришли к компромиссу.



Как сообщило издание «Спорт день за днем», конфликт между полузащитником и руководством «Зенита» оказался не исчерпан, а лишь замят.



Издание сообщало, что в случае, если агент Денисова не договорится с «Зенитом» до утра субботы, 12 января, то полузащитник отправится в один из московских клубов ("Спартак"). Однако уже сейчас выдвигаются предположения, что Денисов останется в основе петербургской команды.



Утром игрок «Зенита» вместе с остальными футболистами отправился на первый предсезонный сбор. До последнего момента Денисова не включали в заявку клуба на рейс в Дубаи.