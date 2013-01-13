Старый Новый год наступит в ночь с 13 на 14 января

Россияне сегодня вечером отметят еще один Новый год - Старый. Традиции отмечать Новый год уже более 300 лет.

Петр I в 1700 году повелел своим указом отмечать этот праздник. Старый Новый год - неофициальный праздник у народов бывшей Российской империи и других стран, где церковь не перешла на современный Григорианский календарь, отмечается в ночь с 13 на 14 января. В России праздник появился с 1918 года, в связи с введением в Советском государстве Григорианского календаря.

Более половины наших соотечественников готовятся отметить этот праздник.