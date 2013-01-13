В Москве полиция сегодня готовится обеспечить порядок на шествии против запрета усыновления российских детей-сирот американцами. "Марш против подлецов" пройдет с 13:00 мск до 16:30 мск.

Он начнется от пересечения Страстного бульвара с улицей Большая Дмитровка. Участники пройдут до проспекта Академика Сахарова. Митинга не будет. Проход на мероприятие будет осуществляться через 46 рамок металлодетекторов. Полиция попросила участников приходить заранее, чтобы избежать очередей.

Марш 13 января будет проходить под двумя лозунгами "За роспуск Госдумы" и "Против закона подлецов".

В центре Москвы сегодня днем будет перекрыто движение автотранспорта, в том числе общественного.