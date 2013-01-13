Догилева спросила Кабаеву и Бортко о законе против усыновления сирот (ВИДЕО)

Известная актриса Татьяна Догилева, имеющая честь и совесть, возмущена "законом Димы Яковлева". Закон, запрещающий усыновлять российских детей-сирот гражданами США с 1 января 2013 года, подписал президент РФ Владимир Путин, а ранее приняли депутаты Госдумы и Совет Федерации.

Татьяна Догилева обратилась к тем депутатам, с кем лично знакома, к спортсменке Алине Кабаевой и актеру Владимиру Бортко. "Опомнитесь! Алина, ты зачем за этот закон проголосовала? Тебе что, вот этих детей не жалко?! Они же умрут там, Алина! То же самое Бортко. Владимир Владимирович, я знаю, что вы талантливый и умный человек, как вы могли за это проголосовать?! Вы просто опомнитесь, очнитесь!".

Напомним, сегодня в Москве оппозиция устраивает марш протеста против "закона Димы Яковлева".

Деятели российской культуры выступили ранее против закона Димы Яковлева. Видеобращения записали Максим Суханов, Лия Ахеджакова, Светлана Сорокина.