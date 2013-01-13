Геннадий Онищенко предупредил, что участники акции 13 января могут заболеть

Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил, что участники марша оппозиции могут простудить и заболеть. В Москве сегодня оппозиция готовится к «Маршу против подлецов».

В 8 утра в столице термометры показывают минус 15 градусов.

Как пояснил глава Роспотребнадзора, сейчас в крупных российских городах отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Тем, кто все-таки собирается на акцию, Онищенко посоветовал одеться соответственно погоде.

Напомним, оппозиция согласовала с мэрией Москвы проведение шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова. Ожидается, что на марше за роспуск Госдумы и против «закона Димы Яковлева» соберутся 20 тысяч человек.

Представителям партии РПР-Парнас согласовать акцию не удалось, поэтому они проведут серию одиночных пикетов на площади Восстания. Аналогичные пикеты у Гостиного двора проведут движения «Гражданский комитет» и «Солидарность».