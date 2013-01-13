Геннадий Онищенко предупредил, что участники акции 13 января могут заболеть
13 января 2013, 08:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил, что участники марша оппозиции могут простудить и заболеть. В Москве сегодня оппозиция готовится к «Маршу против подлецов».
В 8 утра в столице термометры показывают минус 15 градусов.
Как пояснил глава Роспотребнадзора, сейчас в крупных российских городах отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.
Тем, кто все-таки собирается на акцию, Онищенко посоветовал одеться соответственно погоде.
Напомним, оппозиция согласовала с мэрией Москвы проведение шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова. Ожидается, что на марше за роспуск Госдумы и против «закона Димы Яковлева» соберутся 20 тысяч человек.
Представителям партии РПР-Парнас согласовать акцию не удалось, поэтому они проведут серию одиночных пикетов на площади Восстания. Аналогичные пикеты у Гостиного двора проведут движения «Гражданский комитет» и «Солидарность».