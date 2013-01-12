В Приморье конфисковано панамское судно-браконьер, владельца ещё и оштрафовали

Во Владивостоке суд, согласившись с требованием военного прокурора, наложил на панамскую компанию Bhd. Trading Co. SA за браконьерство в российских вода штраф в размере более 22 миллионов рублей, а судно "Такламакан" конфисковал в доход государства.

В начале января российские пограничники при задержании рыболовецкого судна "Такламакан", принадлежащей панамской компании, обнаружили на его борту двенадцать тонн камчатского краба, незаконно добытого в исключительной экономической зоне России в Японском море.

"9 января 2013 года в соответствии с позицией представителя 304 военной прокуратуры гарнизона Тихоокеанского флота Фрунзенским районным судом г. Владивосток юридическое лицо Панамы - «Би Эйч Ди Трейдинг компании Эс Эй» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации), - сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры Российской Федерации.