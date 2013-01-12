Найденные российской экспедицией останки судна Баренца проходят экспертизу

Участники арктической экспедиции, обнаружившие прошедшей осенью фрагменты шпангоутов, возможно, принадлежавших каравелле Виллема Баренца, ожидают результатов экспертизы к концу января. Об этом сегодня сообщил «АН-онлайн» один из организаторов экспедиции Валерий Киреев.

Экспедиция в составе 16 человек, организованная Дмитрием Кравченко и Валерием Киреевым, минувшей осенью провела месяц в заливе Ледяная гавань у мыса Спорый Наволок.

«Мы готовили большую экспедицию по Арктике по следам капитанов Седова, Русанова и Брусилова, которые сто лет назад не вернулись из этих мест, - пояснил собеседник «АН-онлайн», - а, в итоге, нашли останки судна, которые, скорее всего, принадлежат каравелле Баренца». Окончательные выводы о принадлежности находки можно будет сделать только после окончания экспертизы, которую сейчас проходят небольшие фрагменты найденный шпангоутов.

«Там же у нас родилась идея построить домик-зимовье и часовню», - поделился мыслями В. Киреев. Как оказалось, накануне заявка с проектом избушки была отправлена в национальный парк «Русская Арктика».