Анджелина Джоли не обращалась к Путину и ответов от него не получала

Источник, связанный с семьей Анджелины Джоли и Брэда Питта опровергает ранее распространенную изданием National Enquirer информацию, что известная американская актриса и режиссер, которая многие годы вовлечена в гуманитарную деятельностью по всему миру, через некие дипломатические каналы призывала Владимира Путина не принимать «закон Димы Яковлева» и тем более не получала ответа от российского президента, сообщает Gossip Cop.

Сообщалось, что Путин согласился рассмотреть просьбу Джоли, но с условием, что она прежде сыграет свадьбу с Брэдом Питтом, отцом трех ее родных детей и трех приемных, причем сделает это в России.

Источник Gossip Cop назвал эту информацию «полным абсурдом».

В конце декабря 2012 года Путин подписал «антимагнитский» закон, лишивший американских граждан права усыновлять российских детей. В то же время, двусторонний договор по усыновлению между США и Россией по международным нормам будет действовать еще в течение одного года.