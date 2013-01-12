Пополнился список ненадежных строителей Подмосковья

Реестр проблемных застройщиков Подмосковья расширился на одну компанию, несмотря на то, что по итогам декабря из него были исключены две организации. Зато прибавилось три новых и теперь в списке - 67 ненадежных строителей.

Ознакомиться со списком можно на сайте Комитета по долевому жилищному строительству и ветхому аварийному жилью Московской области.

На сегодня в регионе 402 организации работают по договорам долевого участия, и в их проекты привлечены средства более 70 тысяч граждан, сообщают "Новости Подмосковья".