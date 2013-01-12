Кубок мира по сноуборду в параллельном слаломе проходит в Альпах

В австрийском Бад Гаштайне на очередном этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе после первого круга женских соревнований в десятку сильнейших вышли сразу четверо россиянок. Лидерство захватила Амели Кобер из Германии.

Наталья Соболева идет на 4-м месте. Светлана Болдыкова, Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева занимают седьмую, восьмую и девятую позицию соответственно.

У мужчин на первом месте австриец Андреас Проммеггер. Лучший из россиян - Андрей Соболев пока занимает 11-ю строчку списка.