Песков прокомментировал призыв слепой ростовской девочки к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в субботу прокомментировал призыв к Президенту слепой школьницы из Ростова-на-Дону Наташи Писаренко, предложившей главе государства усыновить сирот-инвалидов.

По словам Пескова, Администрация Президента "примет во внимание" призыв Натальи Писаренко, передает РСН.

Напомним, слепая с рождения десятиклассница — ученица обычной школы — написала открытое письмо Владимиру Путину и разместила его в своем блоге в ЖЖ.

Пресс-секретарь президента отметил, что они на такие заявления обращают внимание. Но сказал, что "формально это не является обращением, через соцсети", тем не менее, призывы об усыновлении будут "приняты во внимание". Песков подтвердил, что о Наташе "известно и региональным властям, и министерству здравоохранения".

"АН" сообщали, что, по мнению девочки, принятый в России закон не учитывает интересы детей с тяжёлыми врожденными заболеваниями, которые в России в лучшем случае доживают едва до 20 лет. "В нашей стране нет современной медицины", заявляет автор письма, опираясь на свой личный жизненный опыт и "раскрывая" гостайну президенту Путину.

"Господин Президент! Удивите нас ещё одной вашей мудрой выходкой - усыновите пять, десять брошенных детей с тяжёлыми врожденными заболеваниями, и мы последуем вашему примеру", - призвала слепая девочка.

Накануне стало известно,что поправка к "закону Димы Яковлева" от единоросса Роберта Шлегеля, согласно которой запрет на усыновление американцами не распространялся бы на детей-инвалидов, была отозвана автором. "Предложения по усыновлению детей-инвалидов буду продвигать в рамках работы над исполнением указа президента" - пояснил депутат в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в СМИ якобы появилось обращение сироты-инвалида из Челябинска Максима Каргопольцева, страдающего от генетического заболевания, просившего Владимира Путина отпустить его в Америку.

Денис Мацко - директор челябинской школы-интерната № 13, где воспитывается Максим, подтвердил, что ребенка действительно хотела усыновить американская семья, но им было отказано из-за неправильно оформленных документов. По словам Мацко, мальчик не обращался с письмом ни к президенту РФ Владимиру Путину, ни к депутатам Госдумы. Директор интерната уверяет, что обращения Максима не было ни в устной, ни в письменной форме.