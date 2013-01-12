Слепая ростовская школьница призвала Путина усыновить хотя бы 10 больных детей

Слепая с рождения школьница из Ростова выступила с резкой критикой так называемого «Закона Димы Яковлева». Свою точку зрения на «адекватный ответ» российских властей на принятый недавно в США «Закон Магницкого», ученица 10 класса Наташа Писаренко изложила в своём открытом письме на имя президента РФ Владимира Путина.

По мнению девочки, принятый в России закон не учитывает интересы детей с тяжёлыми врожденными заболеваниями, которые в России в лучшем случае доживают едва до 20 лет. В нашей стране нет современной медицины, заявляет автор письма, опираясь на свой личный жизненный опыт.

«Владимир Владимирович! Сильной, современной медицины в России нет. Вот я вам и открыла государственную тайну, которую от вас скрывали, а я узнала о ней ещё, когда родилась слепой. Точный диагноз и причину слепоты мне поставили немецкие медики, затем американские, выявили дефектный ген. Для российских врачей я ребёнок с непонятной этиологией заболевания и однозначно неизлечимой слепотой, а в Германии и Америке я пациентка, которой врачи стараются вернуть зрение, - написала в своём письме Путину Наташа Писаренко. - Когда я родилась, и меня привезли домой, папа сразу увидел, что я слепая. Ну, а наши врачи увидели это только через три месяца».

Девочка также пишет, что с самого рождения родители водили её по врачам и в Ростове, и в Москве, однако «кроме денежного вознаграждения, которое необходимо платить наличными в карман врачам, ничего я не узнала о своей слепоте, а родители после таких походов вздыхали, и вспоминали недобрым словом руководство страны».

«Владимир Владимирович, а вот вам и ещё одна государственная тайна:

У российского государства нет денег на лечение детей. Поэтому по радио, в Интернете только и слышишь, просят россиян пожертвовать деньги детям на операцию в Германию, США, Израиль. Требуются большие суммы, потому как лечить собираются тяжелые, врожденные заболевания у маленьких российских детей, чтобы после операции этот ребёнок мог хоть в какой-то мере жить, чуть дольше, и жить немного полноценнее, - написала слепая десятиклассница в своём интернет-блоге в «Живом журнале». - А лечить-то будут за рубежом,

Господин Президент! Удивите нас ещё одной вашей мудрой выходкой - усыновите пять, десять брошенных детей с тяжёлыми врожденными заболеваниями, и мы последуем вашему примеру».