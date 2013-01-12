Медведев предоставил госгарантии на финансирование работ по SSJ-100

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" госгарантий на 1 млрд долларов на финансирование работ по самолету "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100).

Об этом накануне сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как говорится в документе, "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС) предоставляется гарантия Российской Федерации на сумму до 1 млрд долларов США по кредиту, привлеченному во Внешэкономбанке.

Госгарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств ГСС по возврату суммы кредита, начиная с 1 января 2015 г. Таким образом, не потребуется дополнительных расходов федерального бюджета ранее этого срока. Срок погашения кредита - не более 144 месяцев.

"Предоставление государственной гарантии нацелено на создание необходимых условий для исполнения ЗАО "ГСС" обязательств по ранее привлеченным кредитам и займам и стабильного финансирования программы серийного производства самолетов "Сухой Суперджет 100" по контрактам с российскими и зарубежными авиакомпаниями", - говорится в справке Государственно-правового Управления.

Компания "ГСС" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Акционерами компании являются компания "Сухой" (75% - 1 акция) и итальянская Alenia Aeronautica (25% + 1 акция).

"АН" писали, что правительство РФ возлагает серьезные надежды на разработку и эксплуатацию регионального авиалайнера SSJ-100.