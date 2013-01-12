Извержение вулкана на Камчатке угрожает авиационным полётам

На Камчатке, несмотря на то, что с начала активной фазы извержения вулкана Плоский Толбачек прошло уже почти 2 месяца, из жерла бьют огненные фонтаны "ростом" до 150-ти метров. Пепел поднимается на высоту до 5 км, и его частицы могут попасть в двигатель самолёта.

Рядом с исполином дежурит мобильная сейсмостанция, передает ТВЦ. Вулканологи ежедневно снимают пробы газа и пепла и уже поставили вулкану диагноз "нервный": потоки лавы то затихают, то усиливаются.

"АН" писали, что перед новым годом лавовые потоки уничтожили здания двух баз ученых - вулканологической базы "Ленинградская" и базы природного парка "Вулканы Камчатки", а также туристические домики. Плоскому Толбачику присвоен высший, красный код авиационной опасности: выбросы вулканического пепла достигают уже 7 км в высоту.

Напомним, вулкан Плоский Толбачик, спавший 36 лет, активизировался в ночь на 28 ноября минувшего года.

Возле Плоского Толбачика вулканологи и сейсмологи разбили лагерь с мобильной сейсмостанцией. Учёные наблюдают за извержением: мельчайшие острые частицы, которые разлетаются на десятки километров, создают угрозу в первую очередь для двигателей самолетов. Но пепел опасен и для наземного транспорта, в том числе, и снегохода.

По наблюдениям вулканологов сейчас несколько центров извержения сходятся в нижней точке трещины, шлаковом конусе, который образовался в 1941-м году. Здесь может появиться редкое явление - озеро кипящей лавы, подобные существуют на вулканах Антарктиды и Гавайев.

Если эти прогнозы оправдаются, озеро лавы даст вулканологам возможность отследить, как с течением времени изменяется состав раскаленной магмы. Это позволит разрешить и давний научный спор: сейчас одни ученые утверждают, что расположенные по соседству вулканы - это части единой системы, не исключена вероятность и массового извержения. Другие настаивают, что каждый из них индивидуален.

Пока точного ответа на этот вопрос нет,

Тем временем, с ноября 2012 года вслед за Толбачиком на Камчатке активизировались еще 4 небольших вулкана.