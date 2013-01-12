Петербургский биатлонист произвел фурор на Кубке мира

Петербургский биатлонист Дмитрий Малышко одержал сразу три победы из трех возможных в Оберхофе. Сначала в составе сборной Дмитрий первенствовал в эстафетной гонке 4х7,5 километров, а затем – в спринте на 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Причем в эстафете петербуржец бежал последним, именно он принес победу нашей команде. В гонке преследования на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами Малышко опередил на 42 секунды россиянина Евгения Гараничева. В этом виде программы петербуржец стрелял без промахов, пишет "Комсомольская правда". Заслуженный мастер спорта Дмитрий Малышко родился 19 марта в Сосновом Бору. Он - серебряный призер чемпионата Европы 2010 года, семикратный призер этапов Кубка мира. Но на верхнюю ступень пьедестала почета петербургский биатлонист впервые поднялся в наступившем году в Оберхофе.

Интересный факт. В 2008 году из-за финансовых проблем Дмитрий решил уйти из спорта. Бросил тренировки, устроился на работу в банк. Благодаря участию тренеров денежные вопросы удалось уладить, и Малышко вернулся в биатлон. Сегодня, 12 января, Малышко стартует в спринтерской гонке на очередном этапе Кубка мира в Рупольдинге.