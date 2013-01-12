Шесть новых авиакомпаний начали выполнять рейсы в «Пулково» в 2012 году

В 2012 году пассажиропоток аэропорта «Пулково» составил 11 154 560 человек, что на 16,1% больше показателя 2011 года, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».



Пассажиропоток на международных воздушных линиях за двенадцать месяцев 2012 года составил 6 154 760 человек, что на 20% больше количества пассажиров, перевезенных за двенадцать месяцев 2011 года, сообщает БАЛТИНФО.



Пассажиропоток внутренних воздушных линиях составил 4 999 800 человек, что на 11,5% больше показателя за двенадцать месяцев прошлого года.



В 2012 году аэропорт начал работать с 6 новыми авиакомпаниями: Aegean Airlines (Керкира, Родос, Салоники), Air One (Венеция), Blue Panorama (Палермо), Bluebird Airways (Иркалион), Air Onix (Симферополь), Avia Traffic Company (Бишкек, Ош).



В 2012 году было открыто 21 новое направление в том числе 10 направлений дальнего зарубежья, 7 российских направлений и 4 направления СНГ ( Аликанте, Венеция, Джерба, Керкира, Кефалини, Пардубице, Пула, Тенерифе, Токио, Эйлат, Астрахань, Ноябрьск, Ставрополь, Томск, Ухта, Ханты-Мансийск, Ярославль, Андижан, Гюмри, Курган-Тюбе, Нукус).



Всего в 2012 году регулярные рейсы выполняли 70 авиакомпаний по 157 направлениям.