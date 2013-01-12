Новая грань коммунальной проблемы

История с избиением петербуржца сотрудниками Жилкомсервиса получила неожиданное продолжение и обозначила еще одну грань коммунальной проблемы Петербурга - национальную.

Некая группа общественных активистов написала в Смольный письмо, в котором требует от городских властей разобраться в ситуации и наказать виновных, сообщает сайт «Новости Петербурга». Пять дней назад в городских СМИ появилась информация о том, что трое выходцев из азиатских республик напали на петербуржца, который чистил свою машину, и избили. Пострадавший якобы всего лишь спросил у гастарбайтеров, почему они плохо убирают двор, а те в ответ набросились на мужчину и принялись бить его железными ломами. Звучит это все дико и неправдоподобно.

Но самое дикое в том, что и подобная история у нас, в Петербурге, может оказаться правдой. Страсти вокруг инцидента кипят. В поле конфликта уже попал губернатор, которого обвиняют в бездействии и пособничестве нелегальной миграции. К градоначальнику обратились с открытым письмом некие представители национал-синдикалистского объединения и примкнувшая к ним группа общественных активистов. В письме сказано, что случай с избиением петербуржца гастарбайтерами демонстрирует несостоятельность Полтавченко в решении двух извечных проблем Петербурга: наледи и мигрантов.

«Господин Полтавченко, мы утверждаем, что в этом есть Ваша личная вина. Вы осознаете, что неквалифицированные мигранты, которых принимают на работу городские жилкомсервисы, не только относятся к работе без усердия, но и нередко создают в Петербурге новые проблемы, повышая криминогенную обстановку и создавая социальную напряженность своим неадаптированным к традициям культурной столицы поведением. Ваши популистские заявления по вопросам зимней уборки города и миграционной политики - ложь, Вы сами относитесь халатно как к первой проблеме, так и ко второй, более того, создавая вторую, тщетно пытаетесь решить первую», - говорится в письме.

Под ним подписались: руководитель организации национал-синдикалистов Игорь Чепкасов, координатор «Славянской Силы Северо-Запад» Дмитрий Евтушенко, руководитель общественной организации «Национальная (Народная) Социалистическая Инициатива» Дмитрий Бобров, председатель петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Журналисты России» Станислав Воробьев. Понятно, что представителями «славянских» организаций чаще всего движет банальный расизм, однако их активность и популярность нельзя списывать со счетов, тем более что на руках у них теперь еще один очень действенный козырь – коммунальные проблемы.

Конечно, националисты не пойдут разбираться с работодателями, которые в обход законов нанимают на работу нелегальных мигрантов, или с представителями контролирующих органов. Свой «праведный» гнев они направят на гастарбайтеров, которые теперь оказались еще и «агрессивными бандитами». При этом детали самого инцидента остаются не до конца выясненными. Однако когда дело касается националистических настроений, то детали чаще всего остаются за кадром и на первый план выходит тупая ненависть к «чужакам». Само собой, новый повод для противостояния по национальному признаку мало будет способствовать более тщательной уборке городских улиц.