"Якутия" отменила первый рейс Sukhoi Superjet на Дальнем Востоке

Пассажиров рейса Якутск — Хабаровск пересадили с самолета КБ "Сухой" на Boeing 737. В авиакомпании "Якутия" заявили, что у них нет необходимого опыта эксплуатации Sukhoi Superjet 100 в условиях аномальных морозов.

Сегодня утром на территории аэропорта "Якутск" температура опустилась до 52 градусов мороза.



"Якутия" — первый перевозчик, который будет эксплуатировать Superjet в дальневосточном регионе.