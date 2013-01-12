Коалиция киоскеров направила еще одно письмо В.В. Путину (ПИСЬМО)

Коалицией киоскеров недавно был получен ответ из администрации Президента РФ Владимира Путина на обращение предпринимателей в связи с рассмотрением антитабачного законопроекта.

В письме содержались лишь общие фразы о защите здоровья населения.

От Коалиции 9 января было направлено еще одно письмо В.В. Путину с просьбой инициировать рассмотрение проблемы в Парламенте.

"С первых дней 2013 года каждый человек, заглянувший в палатку или небольшой по площади магазин (до 50 кв. м), может заметить результат принятого в прошлом году закона: здесь больше не продают сигареты и пиво. Для посетителей это хотя и досадный, но в целом не трагический факт. А вот для многих мелких предпринимателей новый закон может поставить бизнес под угрозу", - говорится на сайте Коалиции.

Президент Коалиции киоскеров Владлен Максимов считает: "В России мы живем при острейшем дефиците торговых площадей. Цифра в 500 кв. м на 1000 жителей является для российского города-миллионника не самой плохой. Москва совсем недавно преодолела 700 кв. м. В это время европейские крупные города начинаются примерно с 2100 кв. м на 1000 жителей. Главная причина различия проста — в наших городах советская застройка. Тогда первые этажи отдавались под жилье, а до магазина, как считалось, люди сами как-нибудь доедут.

Острый дефицит порождает высокие, убийственные для торговли арендные ставки, которые порождают уродливое явление: копирование малыми магазинами ассортимента супермаркетов. Предприниматель, чтобы выжить, вынужден использовать каждый дециметр торговой площади. Так что в российской городской рознице почти нет специализации и семейного бизнеса. Мы не видим здесь небольших уютных колбасных, сырных магазинов, булочных: то, к чему мы привыкли за границей. Человек, который получил помещение в собственность, склонен просто пересдать его: таким образом он в силу перекоса в ставках аренды может сразу забрать до 70% дохода от предприятия, ничего не вкладывая.

Таким образом, принудительное удаление из ассортимента малых магазинов важных товарных групп приводит не к перепрофилированию торговых объектов, а к разорению предпринимателя".