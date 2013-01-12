В горах Эльбруса найдена москвичка. Она жива

Туристка из Москвы, пропавшая в горах Кабардино-Балкарии, обнаружена живой. Она утверждает, еще один альпинист находится без сознания чуть выше, возможно, у него перелом голени.

Альпинистка была обнаружена на Эльбрусе на высоте порядка 4800 метров над уровнем моря. Поиски группы туристов из столицы, зарегистрированных Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом, ведутся с утра пятницы, 11 января, сообщают «Вести». Они шли по маршруту поселок Терскол — западная вершина Эльбруса и с 10 января не выходили на связь.