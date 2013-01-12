Сможет ли СКР привлечь Сердюкова к ответственности по двум статьям УК РФ?

Следствию пока не удалось установить причастность бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова к делу "Оборонсервиса". Но сохранить свой статус свидетеля экс-высокопоставленному чиновнику вряд ли удастся.

В ближайшие дни Сердюков может стать подозреваемым по другому уголовному делу и по двум статьям Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

Следственный комитет РФ сейчас изучает всю деятельность Анатолия Сердюкова на посту главы Минобороны.

Разбирающейся с делом "Оборонсервиса" следственно-оперативной группе доказать причастность экс-министра к продаже недвижимости Минобороны по заниженным ценам и получению откатов от коммерсантов-покупателей пока не получается. В первую очередь — из-за давности совершенных преступлений, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.



Объясняется это давностью совершенных преступлений. Вычислить реальную продажную цену объектов Минобороны в 2008-2011 годах, о которых идет речь, довольно сложно. Мнения экспертовов, принявших во внимание влияние кризисов и общую нестабильность рынка недвижимости, расходятся значительно.

Сейчас на эти вопросы пытается найти ответ комплексная экспертиза, назначенная следствием. Но в процессе проверки выяснилось, что оборонное ведомство под руководством господина Сердюкова активно способствовало развитию бизнеса его родственника Валерия Пузикова — мужа сестры экс-министра военного ведомства Галины.

"АН" писали, что в 2010 году Минобороны построило асфальтированную дорогу длиной 8 км и стоимостью около 20 миллионов рублей в Икрянинском районе Астраханской области, идущую от села Краса на юг, в сторону дельты Волги.

По версии следствия, автотрасса на самом деле строилась не для охотников, а для VIP-туристов, посещающих элитную базу отдыха "Житное". Одним из ее совладельцев является родственник Сердюкова - коммерсант Валерий Пузиков. Летом 2011 года элитную турбазу посетили тогдашние премьер России Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев, ловившие там судаков на спиннинг.

Следствие заинтересовала и база отдыха "Большой Утриш", расположенная на огромной территории на берегу Черного моря под Анапой. Следствие не исключает, что элитные коттеджи и пирс для яхт появились в водоохранной зоне Черного моря при участии экс-министра обороны Сердюкова. В 2009 году его ведомство выбило себе эту площадку под строительство радиолокационной станции для перебазирующихся из Севастополя кораблей Черноморского флота. Но построены на этой земле коттеджи. Причем одним из застройщиков якобы выступал тот же родственник Сердюкова - Пузиков.

Документация на строительство одного из коттеджей в "Большом Утрише" площадью 800 кв. м, была обнаружена при обыске у обвиняемого по делу "Оборонсервиса" гендиректора фирмы "Славянка" Александра Елькина. Назначение объекта в проекте не указывалось, но в черновом варианте он именовался "дачей министра".

"АН" писали, как Сердюков отвечал накануне на вопросы на допросе в Главном Военно-следственно управлении СК РФ.