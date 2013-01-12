Баскетболисты подмосковного клуба “Химки” 15 января могут начать забастовку

Игроки подмосковного баскетбольного клуба "Химки" могут устроить забастовку 15 января, в связи с тем, что три месяца они не получают зарплату. Из-за задолженностей по заработной плате многие игроки команды могут покинуть знаменитый, один из сильнейших баскетбольных клубов.

Среди тех, кто готов покинуть клуб лидеры команды - разыгрывающий Зоран Планинич, центровые Пол Дэвис и Крешемир Лончар, защитники Виталий Фридзон и Кей Си Риверс, передает "Эхо Москвы".

В "Химках" финансовые проблемы появились после смены президента клуба. В августе вместо Алексея Бодункова президентом "Химок" стал Андрей Нечаев, который является советником министра физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, напоминает Р-Спорт.

Форвард "желто-синих" Сергей Моня подтвердил, что "зарплату действительно не платят кому-то три месяца, кому-то три с половиной".

Спортсмены поднимали вопрос о зарплате перед руководством клуба после победы над ЦСКА. По словам Мони, обещали, что все решится, но до сих пор ничего.

"Химки" - один из сильнейших российских баскетбольных клубов. В текущем сезоне команда занимает третье место в чемпионате Профессиональной баскетбольной Лиги, одержала семь побед в 10 матчах Единой лиги ВТБ, а также пробилась в Топ-16 Евролиги.