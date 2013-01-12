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Хабаровские автолюбители сказали «Нет!» росту цен на бензин

12 января 2013, 10:54 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Хабаровские автолюбители сказали «Нет!» росту цен на бензин
Фото М.Анисимов

Почему бензин в России такой дорогой? Этот вопрос один за другим задавали участники акции, состоявшейся сегодня на Комсомольской площади Хабаровска. Изначально она была заявлена как митинг. Но, как заметил ее главный организатор, лидер общественного движения «Дорожный надзор» Павел Осипов, «У нас не митинг, а народное собрание».

В своем коротком выступлении Павел Осипов выразил недоумение тем, что в последние год-полтора стоимость барреля нефти остается почти неизменной, чего не скажешь о цене на бензин и дизельное топливо. «Весной прошлого года руководитель одного из нефтяных гигантов пообещал, что к лету 2013 года литр бензина будет стоить 40 рублей. Смотрите, уже сейчас АИ-92 можно купить, в лучшем случае, за 31 рубль с копейками, я уже не говорю о 95-м бензине! Он вообще перешагнул отметку в 33 рубля на многих АЗС», - сказал Павел Осипов.

С ним согласились и другие участники акции, которых собралось порядка полусотни. По их словам, на горючее для своих авто им приходится тратить в месяц минимум 10 тысяч рублей, а у некоторых эти расходы превышают и 20 тысяч. Так, Александр, автомобилист со стажем, заметил, что, к примеру, Туркмения, которая, как и Россия, добывает нефть, раздает 700 литров бензина на год каждому автовладельцу. «Почему нельзя сделать так и у нас? А потому, что недра России – газ, нефть и прочее – принадлежат частным структурам! А ведь это, по сути, народное достояние, так что надо отдать добычу энергоносителей государству. А пока частники так и будут диктовать свои условия на рынке», - заключил участник «народного собрания». Другие автомобилисты, а на площади были и члены различных автоклубов, припомнили, что цены на горючее останавливаются лишь в период кампании по выборам Президента страны. Но, как только бюллетени опущены в урну, цифры на АЗС вновь меняются в сторону увеличения.

Организатор собрания Павел Осипов в завершении объявил, что более масштабная акция пройдет в конце марта, когда станет потеплее. «Тогда мы пригласим на разговор представителей нефтяных холдингов – пусть расскажут, почему они не могут, или не хотят, продавать нам топливо дешевле. А пока давайте отправим властям края, а также в Минвостокразвития нашу резолюцию. Мы требуем установить более жесткий контроль на бензиновом рынке, подключив к этому процессу, в частности, антимонопольную службу. Также было бы неплохо обязать производителей горючего заранее информировать через СМИ о предстоящем повышении цен, и каждый раз четко объяснять эти действия», - обратился к собравшимся Павел Осипов. Добавим, акция прошла спокойно, она была заранее согласована с властями Хаабаровска.

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