Слепая девочка Наташа из Ростова-на-Дону открыла гостайну Путину

Десятиклассница из Ростова-на-Дону Наташа Писаренко, слепая от рождения, написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Ученица 10-го класса, у которой нет зрения с самого рождения, но учится она в обычной школе, открыла Владимиру Путину несколько государственных тайн.

"Владимир Владимирович!

За последнее время Вы очень сильно изменились.

К вам с возрастом пришла мудрость?

Вы вдруг узнаете о брошенных детях, вдруг узнаете, что этих детей усыновляют злодеи-американцы, и Вы быстро начинаете спасать детей от американского зла.

Теперь брошенных детей разберут российские приемные семьи? и мы ПОКАЖЕМ всему миру наше милосердие?

Но ваша мудрость не учла одного, что среди детдомовских детей есть дети-инвалиды, которые в силу тяжелых врожденных заболеваний живут очень мало, и в лучшем случае, дожив до двадцати лет, умирают.

Умирают потому, что в России нет современной медицины. Дети-калеки просто прикованы к детдомовским койкам и ждут …

Раньше они ждали американцев, этих "злых" приемных родителей, а теперь они ждут наших, российских?", - пишет Наташа в своем блоге blindnatasha в ЖЖ.

"Владимир Владимирович, детей с тяжелыми врожденными заболеваниями не усыновят наши семьи, так как таким детям необходима современная медицина, которой в России нет.

Сильной, современной медицины в России нет.

Вот я вам и открыла государственную тайну, которую от вас скрывали, а я узнала о ней, еще, когда родилась слепой", - открыла гостайну Путину Наташа.

О себе она пишет: "Точный диагноз и причину слепоты мне поставили немецкие медики, затем американские, выявили дефектный ген. И в скором времени судьба мне предоставит возможность обрести зрение. И это произойдет во враждебной Америке.

Для российских врачей я ребенок с непонятной этиологией заболевания и однозначно неизлечимой слепотой, а в Германии и Америке я пациентка, которой врачи стараются вернуть зрение.

Когда я родилась и меня привезли домой, папа сразу увидел, что я слепая. Ну а наши врачи увидели это только через три месяца.

Потом родители водили меня по врачам, и в Ростове, и в Москве. Но кроме денежного вознаграждения, которое необходимо платить наличными в карман врачам, ничего я не узнала о своей слепоте, а родители после таких походов вздыхали и вспоминали не добрым словом руководство страны".

И обращается к главе государства:

"Владимир Владимирович, а вот вам и еще одна государственная тайна:

У российского государства нет денег на лечение детей. Поэтому по радио, в Интернете только и слышишь, просят россиян пожертвовать деньги детям на операцию в Германию, США, Израиль. Требуются большие суммы, потому как лечить собираются тяжелые, врожденные заболевания у маленьких российских детей, чтобы после операции этот ребенок мог хоть в какой-то мере жить, чуть дольше, и жить немного полноценнее. А лечить то будут за рубежом".

Девочка призвала Путина: "Господин Президент! Удивите нас еще одной вашей мудрой выходкой – усыновите пять, десять брошенных детей с тяжелыми врожденными заболеваниями и мы последуем вашему примеру".

Как пишут ростовские СМИ, Наташа Писаренко не впервые "пытается через свой интернет-дневник привлечь внимание к проблемам инвалидов в России". Девочка на себе ощутила все сложности, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями, и, пытаясь привлечь к ним внимание, отказалась от государственной пенсии и губернаторской стипендии, которую она получает как одарённый ребёнок. Родителям девочки пришлось долгое время отстаивать право дочери учиться в обычной школе, а не в спецучреждении.

"Усыновить ребёнка в России, тем более, ребёнка-инвалида - синоним слова "спасти". Так вышло, что наши сиротские учреждения - обитель безысходности, тоски и зла. Исключения есть, но они не часты и, понятное дело, подтверждают правило. Вот я и предлагаю Президенту нашему, Путину В.В. и премьеру нашему, Медведеву Д.А., обладателям неработающих жён, взрослых детей и приличных зарплат осчастливить двух-трёх детишек каждому. Думаю, жилищные условия позволяют.

С аналогичным предложением я обращаюсь к 400-м депутатам, отважно голосовавшим против усыновления российских детишек в США", - в декабре писала публицист Ирина Ясина.