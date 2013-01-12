Псковская наркополиция опубликовала список лиц, наказанных за наркотики

Список наказанных в 2012 году за наркотики псковичей появился на сайте Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Псковской области. В этом списке более 250 фамилий, напротив каждой из них указан год рождения гражданина, примененная в отношении него статья КоАП, санкции и размер штрафа, если таковой был наложен. Самый взрослый в списке – мужчина 1959 года рождения, самый юный – 1995 года рождения. В целом, среди тех, кого привлекли к административной ответственности, много молодёжи.

По оценке наркополицейских, пробовать наркотики растительного происхождения подростки начинают с 14 лет. Однако, фактов распространения наркотических веществ в школах выявлено не было. Распространяют наркотики чаще всего безработные люди.

Наркополицейские намерены в наступившем году уделить особое внимание профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В частности, количество тестируемых на употребление наркотиков школьников будет увеличено вдвое. А свой «черный список» псковская наркополиция предполагает обновлять.