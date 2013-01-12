Жители нескольких районов Москвы проведут сегодня акцию протеста

Возмущённые горожане намерены прийти к зданию мэрии. Инициативная группа граждан объявила сбор в 4 часа дня. В акции примут участие жители районов Коптево, Можайский, Кунцево, Крылатское, Щукино и Сокол.

Они недовольны строительством так называемой Северо-западной хорды. В приёмную мэрии Москвы активисты планируют принести подарки для градоначальника Сергея Собянина: противогаз, лекарства от онкологических заболеваний и открытки с пожеланием переехать в район прохождения магистрали. Жители уверены, что строительство дороги опасно для их здоровья, ведь трасса пройдёт под окнами жилых домов, сообщает echo.msk.ru. По замыслу властей, Северо-Западная хорда должна разгрузить центр столицы, Третье транспортное кольцо и МКАД. Она пройдёт по территории четырёх московских округов: Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного.

В ближайшие годы в Москве планируется построить ещё три аналогичные магистрали.