Полиция проводит проверку по факту размещения в СМИ информации об увольнении задним числом корреспондента телестудии «Петровка-38». Эдика Лялина заявила, что начальство вынудило ее написать заявление об уходе.

Это произошло якобы из-за того, что она защитила узбекского дворника Бахрома Хуррамова, сломавшего челюсть московскому школьнику.

Накануне стало известно, что по делу Хуррамова решено провести дополнительную проверку.

«Мы договорились с представителями правоохранительных органов, что будет назначена дополнительная служебная проверка по ряду вопросов этого дела. Надо найти очевидцев, поскольку нужно реконструировать события произошедшего, надо понять, у кого какая роль была. Тем более что появился ролик о том, как эти дети вели себя в другой похожей ситуации», – сказал глава комиссии Общественной палаты России по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Анатолий Кучерена, сообщает vz.ru.



Ранее «АН» сообщали, что в МВД Москвы намерены ходатайствовать об освобождении под подписку о невыезде дворника - 35-летнего гастарбайтера Бахрома Хуррамова, сломавшего челюсть школьнику-хулигану.

В среду Зюзинский суд Москвы принял решение о заключении под стражу дворника Бахрома Хуррамова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений школьнику.