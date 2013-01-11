Первые 12 государств подписали новый Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Накануне в Женеве в штаб-квартире ВОЗ прошла торжественная церемония начала подписания этого документа.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что употребление табачных изделий приводит к смерти почти шести миллионов человек в год. Незаконная торговля повышает доступность сигарет, что способствует распространению табачной эпидемии. Она также подрывает экономику стран и политику правительств по борьбе против употребления табака.

Протокол основан на статье 15 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и дополняет ее. Он был принят 12 ноября в Сеуле.

В пятницу Женеве появились первые подписи под этим юридически обязательным документом. Их поставили представители 12 государств из всех шести регионов мира - Китая, Франции, Габона, Ливии, Мьянмы, Никарагуа, Панамы, Республики Корея, Южной Африки, Сирии, Турции и Уругвая.

Выступая на церемонии подписания, гендиректор ВОЗ Маргарет Чань подчеркнула, что "Протокол является уникальным правовым инструментом противодействия и, в конечном итоге, ликвидации сложной сети международной преступной деятельности, которая слишком дорого обходится с точки зрения здравоохранения", - передает Центр новостей ООН.

На сегодняшний день табачная эпидемия является одной из крупнейших угроз общественному здравоохранению, с которыми когда-либо сталкивался мир. Каждые шесть секунд из-за курения табака умирает примерно один человек. Последствиями курения обсусловлен каждый десятый случай смерти среди взрослого населения.

"В новом Протоколе изложены правила борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями посредством контроля за сетью поставок. В нем даны определения противоправных действий и указаны меры по их пресечению. В соответствии с Протоколом, предлагается создать глобальные системы отслеживания потоков табачных изделий. В документе содержатся другие положения, относящиеся к вопросам лицензирования, ответственности, обмена информацией и взаимной правовой помощи", - говорится в пресс-релизе ООН.

Протокол вступит в силу через 90 дней после того, как его ратифицируют 40 государств. Подписание является своего рода первым этапом, демонстрирующим намерение государства стать полноправным участником Протокола.

После завершения двухдневной церемонии подписания в Женеве свою подпись под этим новым юридически обязательным документом представители государств смогут поставить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в период до 9 января 2014.