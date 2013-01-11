В Уголовный кодекс РФ могут внести поправку, которая уже существовала в уголовном праве - пьянство может стать отягчающим обстоятельством при любом преступлении. Теперь за пьяный дебош и хулиганство будут сажать в тюрьму.

В настоящее время Минюстом России разработан проект федерального закона, предусматривающий в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.

Проект закона, который размещен на сайте Минюста, включает еще одно положение: решать, отягощает или нет содеянное принятый алкоголь, будет каждый отдельный судья.

Председатель комиссии Общественной палаты России по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Анатолий Кучерена выразил свое мнение о новшестве. По его мнению, в предлагаемом законопроекте проглядывается коррупционная составляющая: "Надо понимать, что есть низкий уровень, есть высший уровень наказания, если статья предусматривает от пяти до десяти лет. И, конечно, судьба человека находится в руках судьи. Судья может дать пять лет, а может — десять. Согласитесь, разница большая. Поэтому, когда некоторые граждане высказывают опасения, что здесь возможны корупционные схемы, да, теоритически они возможны".

Над поправкой в Уголовный кодекс вместе Минюстом работали эксперты Минздрава, ФСКН, министерства внутренних дел, ФСБ, Следственного комитета и Верховного суда, передают российские СМИ.