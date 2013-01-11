В Гааге открылся центр по борьбе с киберпреступностью в Евросоюзе

В Гааге в штаб-квартире Европола - полицейской службы ЕС - в пятницу прошла церемония открытия Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (ЕС3). Новое подразделение возглавил Трулс Эртинг.

ЕС3 будет бороться с мошенничеством с банковскими карточками. В минувшем году жертвы киберпреступников, в частности, по оценкам экспертов потеряли около € 290 млрд. Кроме того, в задачи Центра входит противодействие распространению детской порнографии, похищению личной и служебной информации граждан и организаций и другим преступлениям в Интернете, сообщила пресс-служба Европола.

Для достижения своих задач ЕС3 будет использовать открытые источники в Сети и привлекать к сотрудничеству частных лиц и правоохранителей Евросоюза. Центр также станет учебной базой для борцов с киберпреступность в ЕС, подчеркивается в релизе Европола.

Отметим, что на данный момент Европол координирует работу полицейских служб всех 27 стран-членов Европейского союза.

В Европоле на данный момент числятся порядка 630 сотрудников, из них около 120 офицеров связи Европола (англ. Europol Liaison Officer, ELO), откомандированных в Европол государствами-членами ЕС в качестве представителей их национальных правоохранительных органов.