Одна из участниц панк-группы Pussy Riot может выйти на свободу 16 января

Марию Алехину - одну из участниц панк-группы Pussy Riot, могут выпустить на свободу 16 января. В городском суде Березников будет рассмотрено ходатайство об отсрочке наказания до достижения ее малолетним сыном 14-летнего возраста.

Об этом журналистам рассказал один из родственников девушки. По его словам, сейчас девушку, отбывающую наказание в колонии № 28 города Березники, этапировали в СИЗО пермского Соликамска в связи с судом, назначенным на 16 января, где состоится рассмотрение ходатайства об отсрочке наказания.

Он также сообщил, что правозащитникам удалось добиться того, чтобы суд проводился не в колонии, как было запланировано ранее, а в городском суде, куда свободно сможет попасть пресса, передают российские СМИ.

Напомним, адвокаты Алехиной и Толоконниковой, отбывающей наказание в Мордовии, еще в октябре подавали ходатайство об отсрочке приговора до достижения их детьми 14-летнего возраста. Известно, что сыну Алехиной пять лет, а дочери Толоконниковой - четыре.