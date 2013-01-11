Кадыров обратил внимание МВД на активизацию сепаратистов в Интернете
11 января 2013, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров обнаружил в Интернете пропаганду, распространяемую среди молодежи Ахмедом Закаевым и Мовлади Удуговым - бывшими лидерами чеченских сепаратистов, и потребовал от МВД это пресечь.
На встрече с руководителями МВД Рамзан Кадыров рассказал, что раньше вербовщики проводили личные беседы, а сегодня они пользуются социальными сетями.
По словам главы республики, Закаев и Удугов "призывают молодых вступить на путь нарушения законов, сулят им рай после гибели. Но при этом они не хотят отправить подобным образом в рай своих детей, не хотят дать им в руки оружие и отправить в горы".
Глава Чечни потребовал, чтобы правоохранительные органы республики немедленно отреагировали на активизацию вербовщиков в Интернете и пресекли их деятельность в социальных сетях.
Он также отметил, что ситуация в Чечне стабильна, а оружие еще не сложили около 30-40 боевиков, сообщается на сайте чеченского правительства.